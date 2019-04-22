Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Дата:
Экипажи трёх кораблей Черноморского флота, участвовавших в военных действиях в Сирии в 2016-2018 годах, потребовали у руководства суточной оплаты. Пос

Экипажи трёх кораблей Черноморского флота, участвовавших в военных действиях в Сирии в 2016-2018 годах, потребовали у руководства суточной оплаты. После отказа 27 моряков подали в гарнизонный военный суд коллективный иск.

Согласно расчётам, офицеры должны получить около 300 тысяч рублей, а моряки-контрактники — по 200 тысяч рублей.

Однако суд их требования не удовлетворил, указав, согласно приказу от Минобороны от 2011 года, что действия в Сирии не являются командировкой, поэтому вместо суточных им положена надбавка за выполнение опасных для жизни задач, которая и была им выплачена.

По словам адвоката Александра Федорченко, занимающимся этим делом, вскоре будет подана апелляция в Северо-Кавказский окружной военный суд. Впрочем, также упоминается, что аналогичные иски уже подавались, но не были удовлетворены.

Новости по теме:

  1. Американский эсминец Ross прибыл в порт Батуми
  2. Папа Римский призывает Ливию к миру, а беженцев вернуться в Сирию
  3. Российские военные нашли танк по карте боевиков в Сирии

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Ветеран ВСУ рассказал Трампу об использовании Украиной химоружия

Жириновский и Собчак снова поругались во время дебатов

Конструкторы установили на танк «Армата» санузел

Путин позвонил Нурмагомедову и поздравил с победой над Макгрегором

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках