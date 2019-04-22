Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Экипажи трёх кораблей Черноморского флота, участвовавших в военных действиях в Сирии в 2016-2018 годах, потребовали у руководства суточной оплаты. После отказа 27 моряков подали в гарнизонный военный суд коллективный иск.

Согласно расчётам, офицеры должны получить около 300 тысяч рублей, а моряки-контрактники — по 200 тысяч рублей.

Однако суд их требования не удовлетворил, указав, согласно приказу от Минобороны от 2011 года, что действия в Сирии не являются командировкой, поэтому вместо суточных им положена надбавка за выполнение опасных для жизни задач, которая и была им выплачена.

По словам адвоката Александра Федорченко, занимающимся этим делом, вскоре будет подана апелляция в Северо-Кавказский окружной военный суд. Впрочем, также упоминается, что аналогичные иски уже подавались, но не были удовлетворены.