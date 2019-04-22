Российские военные нашли танк по карте боевиков в Сирии

В сирийском городе Дума российские военные нашли карту, на которой отмечены координаты расположения боевиков «Джейш аль-Ислам».

Как сообщили представители полиции, к ним обратился местный житель в то время, когда они осуществляли патруль. Он рассказал об обвале зданий. При осмотре повреждённых строений был обнаружен туннель, где находился сохранившийся снимок с аэросъёмки. На фотографии были обозначены позиции сирийской антиправительственной исламской группировки «Джейш аль-Ислам».

Отправившись по указанным координатам, полиция нашла танк Т-62, полностью в рабочем состоянии — он был оснащён пушкой и имел боекомплект. В дальнейшем танк будет передан Сирии для восстановления.

Кроме боевой машины, был обнаружен запас боеприпасов, как штатных, так и самодельных, а также ёмкости с взрывчатыми веществами. Все эти находки подлежат уничтожению.