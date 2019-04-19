Российские истребители четыре раза поднимались на перехват разведчиков за неделю

Российское Министерство обороны заявило, что за неделю с авиабаз в воздух были четыре раза подняты истребители для недопущения нарушения границ страны зарубежными разведчиками.

На размещенном сотрудниками ведомства информационном графике указано, что возле российских границ за последние дни разведывательные операции провели свыше двадцати самолетов. В Минобороны добавили, что нарушений воздушного пространства России зафиксировано не было.

Среди разведывательных самолетов присутствовали как противолодочные воздушные судна, так и стратегические беспилотные летательные аппараты, принадлежащие западным странам. Представители ведомства также отметили, что за последнюю неделю российские пилоты совершили 340 летных смен.