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Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения

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Бюро машиностроения «Малахит», расположенное в Санкт-Петербурге, начало опытно-конструкторские работы, направленные на создание многоцелевой

Бюро машиностроения «Малахит», расположенное в Санкт-Петербурге, начало опытно-конструкторские работы, направленные на создание многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. Работы проводятся под шифром «Лайка».

Согласно сообщению источника, военное ведомство одобрило внешний облик субмарины, разработанный «Малахитом» в ходе научно-исследовательских работ «Хаски», завершенных в конце 2018 года.

Технические характеристики разработки не раскрываются, однако было сказано, что в число вооружения вошли гиперзвуковые ракеты «Циркон». Конструкция субмарины станет модульной. Кроме того, упоминается, что подлодка будет оснащена интегрированной системой боевого управления с искусственным интеллектом.

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