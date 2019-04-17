Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения

Бюро машиностроения «Малахит», расположенное в Санкт-Петербурге, начало опытно-конструкторские работы, направленные на создание многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. Работы проводятся под шифром «Лайка».

Согласно сообщению источника, военное ведомство одобрило внешний облик субмарины, разработанный «Малахитом» в ходе научно-исследовательских работ «Хаски», завершенных в конце 2018 года.

Технические характеристики разработки не раскрываются, однако было сказано, что в число вооружения вошли гиперзвуковые ракеты «Циркон». Конструкция субмарины станет модульной. Кроме того, упоминается, что подлодка будет оснащена интегрированной системой боевого управления с искусственным интеллектом.