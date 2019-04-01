Роботы Toyota не могут сделать слэм-данк, но запросто выполняют трехочковые броски

Новейший баскетбольный робот японской компании Toyota, пока не может самостоятельно вести мяч, не говоря уже о том, чтобы сделать слэм-данк (вид броска в баскетболе), но он вряд ли упустит шанс закинуть мячик в корзину при совершении штрафного или трехочкового броска.

Робот высотой 207 сантиметров выполнил пять успешных бросков из восьми, каждый из которых подарил его вымышленной команде по 3 очка. Демонстрация возможностей машины была осуществлена в пригороде Токио в этот понедельник. Инженеры отмечают, что обычно он бросает мячи куда лучше сегодняшнего показателя.

Роботизированная система, разработанная специалистами Toyota Motor Corp. и названная ими Cue 3, сначала создает в своем компьютерном «мозгу» трехмерное изображение с корзиной, используя датчики, установленные на торсе. Затем она начинает настраивать моторчики, расположенные внутри своих рук и коленей, чтобы выбрать правильный угол и тягу для броска.

Усилия, направленные на разработку роботов в форме человека, демонстрируют глобальный сдвиг в сфере робототехники от предварительно запрограммированных механических рук, используемых в ограниченных пространствах, таких как фабрики, к машинам, способным взаимодействовать с людьми в реальном мире.

Версия робота 2017 года была разработана для осуществления штрафных бросков.