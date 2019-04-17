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Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе

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В ходе программы «Время покажет» во время обсуждения пожара, произошедшего в Соборе Парижской богоматери, политолог Александр Сытин высказал

В ходе программы «Время покажет» во время обсуждения пожара, произошедшего в Соборе Парижской богоматери, политолог Александр Сытин высказал личное мнение, за которое был изгнан из студии.

В дискуссии Сытин попросил не сравнивать повреждения, полученные культурным памятником, с «ликвидацией малоценного человеческого материала», имея в виду трагедию, случившуюся в 2014 году в Одессе в Доме профсоюзов. Во время этого инцидента погибло 48 человек, более 250 пострадало.

На слова политолога отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. Он высказал ответное мнение о том, что не считает самого Сытина ценным генетическим материалом, так как от его рассуждений уже давно идёт дурной запах. Он выразил надежду, что людям с такой степенью цинизма и духовной мерзости доступ в телестудии будет всегда закрыт.

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