Прокуратура пытается лишить барнаульца-психа водительских прав

Прокуратурой Октябрьского района Барнаула была проведена плановая проверка на соблюдение требований закона «О безопасности дорожного движения». В результате был обнаружен водитель-мужчина с заболеванием психики, получивший права осенью прошлого года.

Согласно проверке, мужчина бессрочно является инвалидом второй группы по психическому заболеванию и с 1987 года состоит на учёте в Алтайской психиатрической больнице имени Ю. К. Эрдмана. При его заболевании вождение автомобиля запрещено согласно медицинскому перечню противопоказаний для управления транспортными средствами. Однако в октябре 2018 года мужчина сумел получить водительское удостоверение сроком на десять лет.

Прокуратура подала в суд исковое заявление, требующее лишить водителя его прав на вождение машины.