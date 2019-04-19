Принудительно посаженный в Пскове самолет оказался российским

Представители экстренных служб Псковской области сообщили о том, что под Псковом пришлось принудительно посадить легкомоторное воздушное судно, не отвечавшее на запросы диспетчеров.

Позднее стало известно, что данный самолет оказался российским. Предполагалось, что речь идет об иностранном летательном аппарате, который поднялся в воздух в Прибалтике и нарушил российское воздушное пространство.

На данный момент времени неизвестно, кто именно управлял легкомоторным самолетом и почему он не отвечал на запросы. Сейчас специалисты пытаются определить все обстоятельства произошедшего инцидента.