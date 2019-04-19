Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»

На Украине проходит последний день, в течение которого можно проводить агитацию перед выборами президента. Суббота станет «днём тишины», а сам второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко обратился к своим сторонникам с призывом максимально мобилизовать свои силы и нанести последний удар по реваншистам, для чего необходимо мотивировать как можно больше людей отдать против них свои голоса. В своём Telegram-аккаунте Порошенко призвал полностью сосредоточиться на этой задаче — раздавать и клеить листовки, общаться с людьми. Также он попросил отправить подобное сообщение десяти своим друзьям, чтобы вместе противостоять реваншистам.

По последним данным социологического опроса, Порошенко значительно отстаёт от своего конкурента Владимира Зеленского, за которого готовы проголосовать около 73% украинцев.