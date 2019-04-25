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Поклонники оценили яркие дизайнерские наряды Риты Дакоты

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Певица Рита Дакота выложила на странице Instagram коллаж из двух фотографий, на которых её представленный образ существенно различается, и попросила п

Певица Рита Дакота выложила на странице Instagram коллаж из двух фотографий, на которых её представленный образ существенно различается, и попросила подписчиков дать оценку и выбрать, какой наряд смотрится лучше.

На первом фото Дакота облачена в рокерское платье из кожи, на ногах ботинки на высокой платформе. Второй образ представлен ярким брючным костюмом и простыми светлыми туфлями на каблуке. В подписи под записью Дакота благодарит дизайнеров, предоставивших ей одежду для съёмок программы «Русский Топ».

Поклонники сошлись во мнении, что Рита выглядит чудесно и стильно во всех нарядах, но кожаное платье, подчёркивающее талию, удостоилось больших похвал, в то время как костюм чрезмерно сильно скрывает прекрасную фигуру исполнительницы.

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