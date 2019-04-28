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Под Астраханью прошли первые боевые стрельбы из РЗСО «Торнадо-С»

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Вадим Астафьев, представитель ЮВО, при беседе с прессой заявил, что на территории Астраханской области были осуществлены первые боевые стрельбы из нов

Вадим Астафьев, представитель ЮВО, при беседе с прессой заявил, что на территории Астраханской области были осуществлены первые боевые стрельбы из новейших РЗСО «Торнадо-С».

Пуски были совершены на военном полигоне Капустин Яр. В ходе проведенных учебных маневров артиллеристами были отработаны задачи по выполнению одиночных и множественных ракетных залпов, а также проведению расчетов для определения точных значений стрельбы и зарядке пусковых систем.

В этих учениях приняли участие свыше одной тысячи военнослужащих и ста единиц боевой техники. Напоминаем, что «Торнадо-С» разработан для уничтожения живой силы противника, а также зенитных установок, бронированных транспортников и техники без тяжелой брони. Ее главной особенностью называют современный автоматизированный комплекс управления.

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