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Песков назвал сроки проведения «Прямой линии» с Путиным

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, сообщил представителям прессы, что очередная «Прямая линия» с Владимиром Путиным может быть органи

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, сообщил представителям прессы, что очередная «Прямая линия» с Владимиром Путиным может быть организована этим летом.

Когда журналисты спросили Пескова, когда стоит ждать проведения «Прямой линии» с главой российского государства, то он сразу сказал, что она пройдет летом. Точная дата раскрыта не была, однако, если учесть, что предыдущее подобное мероприятие прошло в начале июня, то нынешнее тоже может состояться в те же дни.

В 2018 году «Прямая линия» продлилась около 260 минут. В рамках нее президент РФ беседовал с губернаторами регионов и членами правительства с помощью конференц-связи. Это помогло ему сразу же обсудить с нужными чиновниками вопросы, заданные жителями Владимирской и Томской областей.

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