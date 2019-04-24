Пенсионер угрожал пистолетом водителю автобуса в Барнауле

Недавно стало известно о происшествии, случившимся ещё 17 апреля на одном из междугороднего автобуса рейса «Маралиха-Барнаул».

По словам свидетелей, выложивших информацию об увиденном ими конфликте в городскую группу, инцидент произошёл около 18:30 на площади Спартака. Пенсионер, аргументируя свои требования пистолетом, приказал водителю отвезти его домой — на улицу Матросова, несмотря на то, что маршрут автобуса лежал совершенно в другом направлении. Водитель проигнорировал слова мужчины и отказался подчиняться его требованиям. Скандалист, к счастью, не стал воплощать свои угрозы в жизнь. Водитель после произошедшего обратился в полицию, и 23 апреля они нашли нарушителя.

Им оказался 72-летний житель Барнаула. В данный момент выясняется достоверность инцидента и показания очевидцев.