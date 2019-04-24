Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Пенсионер угрожал пистолетом водителю автобуса в Барнауле

Дата:
Недавно стало известно о происшествии, случившимся ещё 17 апреля на одном из междугороднего автобуса рейса «Маралиха-Барнаул». По словам сви

Недавно стало известно о происшествии, случившимся ещё 17 апреля на одном из междугороднего автобуса рейса «Маралиха-Барнаул».

По словам свидетелей, выложивших информацию об увиденном ими конфликте в городскую группу, инцидент произошёл около 18:30 на площади Спартака. Пенсионер, аргументируя свои требования пистолетом, приказал водителю отвезти его домой — на улицу Матросова, несмотря на то, что маршрут автобуса лежал совершенно в другом направлении. Водитель проигнорировал слова мужчины и отказался подчиняться его требованиям. Скандалист, к счастью, не стал воплощать свои угрозы в жизнь. Водитель после произошедшего обратился в полицию, и 23 апреля они нашли нарушителя.

Им оказался 72-летний житель Барнаула. В данный момент выясняется достоверность инцидента и показания очевидцев.

Новости по теме:

  1. Британские активисты снова запустят «малыша Трампа в подгузнике»
  2. Бастрыкин раскрыл мотивы керченского стрелка
  3. В Сети появился первый кадр из фильма «Оно 2»

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Генпрокурор Украины сообщил о поимке «доверенного лица Путина»

Организаторы «Евровидения-2018» раскрыли порядок выступления финалистов

В Киеве жестоко избили депутата Верховной Рады

Жириновский и Собчак снова поругались во время дебатов

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках