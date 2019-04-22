Папа Римский призывает Ливию к миру, а беженцев вернуться в Сирию

Папа Римский Франциск в воскресенье призвал мировых лидеров вновь попытаться установить мир в Ливии и в Сирии, чтобы помочь миллионам беженцев, которые уехали в Европу и другие страны мира из-за военных конфликтов на их родине, вернуться домой.

В своем традиционном обращении к верующим на Пасхальное воскресенье в Ватикане, где на площади Святого Петра собралось около 70 000 человек, папа также выразил свою «грусть» по поводу сообщений о взрывах бомб в церквях и отелях Шри-Ланки.

Франциск отметил, что в Ливии вновь вспыхнул военный конфликт, когда ливийская национальная армия Халифа Хафтара напала на Триполи, место пребывания правительства, поддерживаемого ООН.

«Следует прекратить конфликт и кровопролитие в Ливии, где за последние недели вновь возросло количество погибших среди беззащитного населения», – отметил Франциск.

«Я настоятельно призываю вовлеченные стороны начать друг с другом диалог, избегающий силового решения проблем, способного привести к повторному вскрытию ран, оставленных на ливийской земле десятилетием конфликтов и политической нестабильности».

В Сирии, где президент Башар Асад неуклонно восстанавливает контроль над территориями, ранее принадлежавшими повстанческим группировкам, папа посетовал на судьбу «возлюбленного сирийского народа, жертву продолжающегося конфликта, к которому мы рискуем стать еще более смиренными и даже равнодушными».

«Сейчас настало время подтвердить приверженность политическому решению, способному ответить на законные надежды людей на свободу, мир и справедливость, а также противостоять гуманитарному кризису и способствовать безопасному возвращению бездомных и тех, кто смог найти убежище в соседних странах, таких как Ливан и Иордания».

Папа отметил, что Пасха, самый святой христианский праздник, «заставляет нас не спускать глаз с Ближнего Востока, раздираемого постоянными разногласиями и напряженной обстановкой».

Обращаясь к Южному Судану, папа Франциск призвал лидеров-соперников президента Сальва Киира и главу повстанцев Риека Мачара, которые недавно встречались друг с другом в Ватикане, погасить свои разногласия для достижения национального примирения.

В субботу Киир призвал Мачара «срочно» вернуться домой, чтобы помочь в формировании правительства национального единства.

Атаки в Шри-Ланке

Папа Франциск выразил сожаление по поводу смертельных взрывов бомб в Шри-Ланке и сказал, что мыслями и душой сейчас находится рядом с жертвами «такого жестокого насилия».

«Я с грустью узнал о нападениях, которые произошли сегодня, в пасхальное воскресенье, и принесли всем нам боль и траурное настроение», – отметил Франциск.

Почти 160 человек, включая десятки иностранцев, были убиты в результате восьми взрывов бомб, которые были подорваны в дорогих отелях и церквях, проводивших пасхальные богослужения в островном государстве в воскресенье.

Мощные взрывы, шесть из которых произошли практически друг за другом, а затем еще два, случившиеся через несколько часов, вызвали огромные разрушения, в том числе в знаменитом Храме Святого Антония, расположенном в столице страны и являющимся историческим сооружением.

«Сердцем и душой я сейчас нахожусь с христианской общиной, подвергшейся нападкам во время молитвы, и сопереживаю всем жертвам такого невероятно жестокого насилия».