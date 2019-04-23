Овечкина удалили за аплодисменты судьям в матче «Вашингтон» — «Каролина»

Александр Овечкин был удален до конца матча, в котором «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнз» со счетом 2:5, из-за насмешливых аплодисментов судьям.

В рамках игры арбитры решили отменить один из голов российского хоккеиста, из-за того, что тот атаковал вратаря команды противника. Под конец матча россиянин ударил по рукам одного из игроков «Каролины», из-за чего его удалили на время с катка. Однако потом Овечкин саркастически поаплодировал судьям, получив еще 10 минут удаления.

В плей-офф НХЛ данная игра стала шестой по счету между этими хоккейными клубами, причем обе команды одержали по 3 победы. В результате в ночь на этот четверг должен будет состояться решающий матч. Он пройдет на Вашингтонском катке.

Это далеко не первый скандал с участием Овечкина. Несколькими днями ранее он подрался на льду с хоккеистом Свечниковым из другой команды.