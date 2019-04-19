Ольга Бузова вышла погулять в образе канарейки

Ведущая Ольга Бузова в очередной раз удивила поклонников своими фотографиями. На этот раз она предстала в неоднозначном образе, который вызвал в основном негативную реакцию.

На снимке Бузова позирует на фоне обычного трёхэтажного жилого дома. Она одета в довольно странный наряд — облегающие шорты и топ кислотного жёлто-зелёного цвета. Поверх накинут полупрозрачный пеньюар аналогичного цвета, дополненный по краю рукавов и низу перьями. Подпись под фото спрашивает у подписчиков: «Тебе понравилось?».

Большинство комментаторов остались в недоумении и раскритиковали получившийся вызывающий образ. Вопросы у них вызывает как и сам пижамный наряд, так и неуместное место съёмки. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал фотографию шуткой, пусть и не самой удачной.