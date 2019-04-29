Олег Винник показал свою новую возлюбленную

Бизнесмен Олег Винник долгое время скрывал и от общественности, и от знакомых подробности своей личной жизни. Причиной этому послужило осуждение со стороны в то время, когда он встречался с участницей телепроекта «Дом-2» Катей Жужей.

После расставания со звездой все отношения Олега были покрыты тайной, максимум, что он себе позволил — выложить сделанные в темноте или со спины снимки с неизвестной девушкой. Подобные действия также не получили поддержки, подписчики заключили, что Винник занимается ребячеством.

Лишь недавно Олег опубликовал совместные видео и фотографии, на которых изображена молодая брюнетка. Пара находится на отдыхе в Италии. Детали об избраннице, её имени и профессии бизнесмен не раскрыл, сообщил только, что она Телец по зодиаку.

Поклонники посчитали девушку весьма милой и привлекательной, и пожелали паре личного счастья и отсутствия бед в семье.