Обошедшийся в 160 тыс долларов ремонт дома шокировал пользователей одной необычной деталью

Супружеская пара из Великобритании, потратившая огромные деньги на ремонт своего коттеджа, чтобы превратить его в дом мечты, подверглась серьезной критике со стороны интернет-пользователей, которые были шокированы одним конкретным изменением.

40-летняя Вики и 39-летний Джеймс снялись в телешоу «Two – Your Home Made Perfect» канала BBC прошлой ночью, в рамках которого им на помощь пришли два конкурирующих архитектора: Лора Джейн Кларк и Роберт Джеймисон.

Пара захотела перепроектировать свой мрачный и неуклюжий особняк с четырьмя спальнями, чтобы он соответствовал их видениям идеального дома, и создать наилучшее жилое пространство для себя и своих детей.

После повторного перезакладывания своего дома, супруги осталась с бюджетом в 100 000 фунтов стерлингов (около 8,3 миллиона рублей по текущему курсу).

На опубликованном видео некогда загроможденный и слабо освещенный коридор в доме превратился в просторный, современный зал с естественным освещением.

Ведущая телешоу Анджела Скэнлон сообщила следующее: «Я думала, что обновление зала с коридором не окажет такого сильного влияния, но как оказалось это помещение задает тон всему дому».

После того как пара увидела проекты обоих архитекторов в виртуальной реальности, видение Лауры со светлым жилым пространством, открытой планировкой и огромной кухней тут же завоевало умы членов семьи, но подорвало их бюджет, добавив дополнительные 25 000 фунтов стерлингов к расходам.

Некогда загроможденный и темный дом британской пары, в котором холодильник стоял прямо в коридоре, превратился в настоящий стильный шедевр.

Но вскоре зрители, посмотревшие шоу, вошли на свои странички в соцсети Twitter, чтобы выразить ужас от одной дизайнерской детали.

На кухне с открытой планировкой, в которой также размещен большой островной стол для завтрака, окна со сплошными окнами и отдельные «зоны», телевизор причудливо прикреплен к стене прямо над раковиной.

На задней стенке кухни, расположенной напротив зоны отдыха, к стене над раковиной была прикреплена большая телевизионная панель.

Один из пользователей спросил супружескую пару: «Зачем вам телевизор прямо над раковиной?».

Второй добавил: «Может это нужно, чтобы постоянно не вертеть своей головой, находясь возле раковины и желая посмотреть любимую передачу?».

Другой отметил: «Будучи студентом-архитектором, я чувствую, как шоу Your Home Made Perfect потихоньку убивает мои мозговые клетки».

Но четвертого это необычное дизайнерское решение, похоже, совсем не удивило, так как он заявил: «Your Home Made Perfect на BBC – невероятно шикарная программа! Обязательно посмотрите ее, если вам нравятся оригинальные интерьеры или вы хотите провести ремонт дома».