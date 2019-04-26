Обнаружена главная загадка существования Вселенной

Американские учёные пришли к выводу, что возможно существование законов физики за пределами текущих космологических моделей. Предположение возникло после уточнения постоянной Хаббла, которая выражает скорость расширения Вселенной и стала равной 74,03 километрам в секунду на мегапарсек.

Новая скорость является более высокой по сравнению с предыдущими оценками.

Для вычислений использовался метод стандартных свечей, в котором расстояние до объектов измеряется исходя из их свечения и известной светимости. В космосе это возможно благодаря пульсирующим переменным звёздам — цефеидам, у которых светимость напрямую зависит от периода изменения блеска.

В исследовании учёные использовали данные 70 цефеид, находящихся в Большом Магеллановом Облаке. Результаты помогли откалибровать шкалу внегалактических расстояний.

Ранее постоянная Хаббла имела значение в 67,31 километр в секунду на мегапарсек, из-за чего наблюдалась несоответствие космологической модели ΛCDM наблюдаемым данным.