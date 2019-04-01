Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах

Samsung объявила анонс четырёх новых моделей линии Galaxy: A20e, A40, A60 и A90. Последний из представленных является самым топовым смартфоном, но большинство пользователей ждёт более бюджетный A20e.

Технические параметры новинок пока держатся в секрете, поэтому судить можно лишь о внешнем виде. На первый взгляд, A20e — несколько упрощённая версия A20, имеющая более компактные размеры. Изменения не коснулись основной сдвоенной камеры, которая находится на том же месте, что и у предшественника. Фронтальная камера, расположенная на дисплее Infinity-U, также осталась без модификаций. Материал корпуса, предположительно, пластик.

Ожидается, что подробные характеристики анонсированных устройств должны появиться в Сети в ближайшее время.