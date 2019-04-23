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ТЕХНОЛОГИИ

Новый российский пистолет «Удав» в цифрах и интересных фактах

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В прошлом году пистолет «Удав» прошёл все государственные испытания и был рекомендован к взятию на вооружение. В этом году были опубликованы

В прошлом году пистолет «Удав» прошёл все государственные испытания и был рекомендован к взятию на вооружение. В этом году были опубликованы его характеристики и показана стрельба, а совсем недавно стало известно о запущенном серийном производстве.

«Удав» предназначен для замены легендарного, но устаревшего «Макарова». Без боекомплекта он весит 780 грамм, полностью снаряжённый — около килограмма, в если добавить ещё и глушитель, то вес возрастает на 200 грамм. «Удав» имеет длину в 206 мм и высоту в 145 мм.

Вооружается пистолет 18-ю патронами 9×21 мм, также имеется возможность заменить ствол под 9×19 мм. При этом разработка поддерживает любые типы патронов, к примеру, такие как бронебойные, трассирующие или экспансивные. Также для новинки были разработаны специальные боеприпасы.

Создание новой модели пистолета началось в 2014 году оружейником «ЦНИИточмаш» Иваном Козловым. Первый опытный образец был собран в 2016 году.

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