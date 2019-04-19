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ТЕХНОЛОГИИ

Нейросеть определила возраст ребенка по движениям его глаз

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Учёные из Университета Миннесоты разработали свёрточную нейронную сеть, которая способна определять возраст ребёнка, анализируют движения его глаз. В

Учёные из Университета Миннесоты разработали свёрточную нейронную сеть, которая способна определять возраст ребёнка, анализируют движения его глаз.

В эксперименте приняли участие 19 детей, возрастом от 1,5 до 2,5 лет. Каждому из них показывали различные картинки в течение нескольких секунд, в это время айтрекер следил за тем, куда и как долго он смотрел. Результаты разделили по возрасту детей.

Всего исследователями было выделено пять наиболее привлекательных детям категорий: цвет, размер, семантические признаки, характеристики объектов и распределение внимания. Так, для 1,5-летнего ребёнка были интересны лица людей, а 2,5-летних детей привлекали предметы, с которыми они взаимодействовали.

Полученные данные использовались для обучения нейросети. Затем алгоритм должен был определить возраст ребёнка, который разглядывал изображение. В 83% случаев нейросеть давала верный ответ.

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