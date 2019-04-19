Неопознанный самолет принудительно посадили под Псковом

В пятницу российскую границу со стороны Прибалтики без согласования маршрута пересёк легкомоторный самолёт, который игнорировал обращения диспетчеров. На его перехват отправили противовоздушную оборону.

По полученным данным, неопознанный самолёт был замечен южнее Великого Новгорода. Он летел на высоте до 2 тысяч метров, со скоростью около 245 км/час. Поскольку пилот не отвечал на все запросы диспетчеров, на перехват нарушителя была поднята военная авиация, в том числе истребитель. Они принудили самолёт совершить посадку в Псковской области на аэродроме «Середка».

На борту находились два человека, которых взяли под стражу. В настоящий момент идёт расследование по выяснению их личностей и мотивов.

Ранее Минобороны опубликовало видео перехвата Су-27 самолета-разведчика США.