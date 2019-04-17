Назвавший погибших в Одессе 2 мая «малоценным материалом» историк удивился реакции на свои слова

Доктор исторических наук Александр Сытин выразил готовность принести извинения за своё заявление, высказанное им во время дискуссии в эфире телепрограммы «Время покажет», выходящей на Первом канале.

Сытин, говоря о пожаре в Доме профсоюзов, произошедшем в мае 2014 года в Одессе, в ходе которого погибло 48 человек и более 250 пострадало, назвал происшествие «ликвидацией малоценного генетического материала», за что был выгнан из студии и подвергся критике.

Позднее историк сообщил радиостанции «Говорит Москва» о том, что испытывает недоумение и не понимает, почему всех так задели его слова, так как он уже не раз высказывал подобную точку зрения. В принципе, если его заявление кого-то очень сильно шокирует, он готов извиниться.