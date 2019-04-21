Назван ТОП-5 самых доступных универсалов в России в апреле 2019 года

Портал CarsWeek составил пятёрку самых популярных в России бюджетных автомобилей-универсалов в апреле.

Первые три места достались моделям от отечественной компании «АвтоВАЗ». На первом месте — Lada Granta, ценой в 462 тысячи рублей. За эту сумму доступна базовая комплектация, которая включает в себя восьмиклапанный 1,6-литровый двигатель мощность 82 л.с. с механической коробкой передач.

Второе место у Lada Largus, стоимостью от 591 тысяч рублей. Третью строчку в рейтинге занимает Lada Vesta SW, 677 тысяч рублей.

Четвёртое место досталось Ford Focus, чья стоимость составляет 1 023 000 рублей. Этот автомобиль скоро будет недоступен в России — сейчас распродаются последние модели.

И последнее пятое место у нового универсала KIA Ceed SW, ценой от 1 100 000 рублей.