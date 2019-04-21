Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

Назван ТОП-5 самых доступных универсалов в России в апреле 2019 года

Дата:
Портал CarsWeek составил пятёрку самых популярных в России бюджетных автомобилей-универсалов в апреле. Первые три места достались моделям от отечестве

Портал CarsWeek составил пятёрку самых популярных в России бюджетных автомобилей-универсалов в апреле.

Первые три места достались моделям от отечественной компании «АвтоВАЗ». На первом месте — Lada Granta, ценой в 462 тысячи рублей. За эту сумму доступна базовая комплектация, которая включает в себя восьмиклапанный 1,6-литровый двигатель мощность 82 л.с. с механической коробкой передач.

Второе место у Lada Largus, стоимостью от 591 тысяч рублей. Третью строчку в рейтинге занимает Lada Vesta SW, 677 тысяч рублей.

Четвёртое место досталось Ford Focus, чья стоимость составляет 1 023 000 рублей. Этот автомобиль скоро будет недоступен в России — сейчас распродаются последние модели.

И последнее пятое место у нового универсала KIA Ceed SW, ценой от 1 100 000 рублей.

Новости по теме:

  1. Маленький хот-хэтч Toyota отжигает на Нюрбургринге
  2. На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
  3. УАЗ «Пикап» возглавил список самых популярных пикапов на рынке России

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Названа стоимость Lada Vesta SW и Vesta SW Cross в России

Тюнинг-ателье увеличило мощность суперкара Lamborghini Aventador до 1500 л.с

Honda обновит HR-V

На «Авито» за 500 тыс рублей продают 6-колесный пикап «Нива»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках