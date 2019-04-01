National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

Американское издание The National Interest назвало истребитель МиГ-29 «российским монстром». Поводом для данного высказывания стало видео последних испытаний боевой новинки авиастроения в Астраханской области.

Представленная цель МиГ-29 была в полной мере деклассирована на недавних боевых учениях, которые проходили на полигоне Ашулук в районе Астраханской области на юго-западе России.

Автор статьи сравнил российский самолет с американским F-16, посчитав его более модернизированным и приспособленным к боевым действиям нынешних реалий. Что примечательно, истребитель находится в эксплуатации с 1983 года. С того момента модель постоянно модернизируется. Несмотря на давний год выпуска, тактико-технические характеристики находятся на высоком уровне — самолёт способен успешно конкурировать с современными аналогами.