На зарплаты девушек не влияет наличие женщин-менеджеров в организации

Новое исследование, опубликованное в журнале European Sociological Review, показывает, что на заработки женщин и мужчин не влияет доля женщин-менеджеров в организации, а также пол руководителей отдельных подразделений.

В последние десятилетия наблюдается постоянное увеличение представительства женщин на всех уровнях менеджмента. Доступ женщин к управлению был предметом многих исследований, которые привели к пониманию того, как устанавливается гендерное неравенство в доступе к власти. Теперь, когда женщины все чаще занимают руководящие должности, возникает вопрос, каковы могут быть последствия этого процесса.

Менеджеры играют ключевую роль в организациях и принимают решение о найме, заработной плате, продвижении по службе и обучении сотрудников. Таким образом, изменение демографической структуры менеджеров может повлиять на неравенство среди работников. Во многих исследованиях изучались объяснения гендерного разрыва в заработках, но лишь небольшая часть была сосредоточена на влиянии представительства женщин в управлении.

Есть основания ожидать, что женщины-менеджеры могут не обладать властью или не иметь мотивации к увеличению заработка других женщин. Одна из причин этого заключается в том, что женщины-руководители могут не иметь достаточные полномочия для значительного влияния на зарплату других женщин, работающих в организации. Женщины-руководители часто застревают на более низких уровнях управления, где у них недостаточно власти, чтобы существенно повлиять на карьеру сотрудников.

Ученые решили выяснить, способствуют ли женщины-руководители повышению гендерного равенства в компаниях. В частности, они изучили влияние доли женщин-менеджеров в организации и влияние прямого контроля со стороны женщины-менеджера.

Исследователи использовали данные о менеджерах и их сотрудниках из девяти европейских стран для проверки вышеописанных гипотез. Выбранные сотрудники работали в сферах производства, здравоохранения, высшего образования, транспорта, финансовых услуг и телекоммуникаций.

Результаты свидетельствуют о значительном разбросе неравенства между заработками женщин и мужчин в разных отделах и организациях. Тем не менее, несмотря на широкое присутствие женщин в компаниях, существует значительный гендерный разрыв в зарплатах. Женщины в выборке зарабатывают в среднем на 7% меньше, чем мужчины, независимо от пола их непосредственного руководителя и независимо от доли женщин-руководителей в организации. Учитывая 40-часовую рабочую неделю, гендерный разрыв в заработке составляет около 104 евро в месяц (что эквивалентно почти $118). Обратите внимание, что этот показатель корректируется только для рабочего времени, а не для сектора экономики, страны, уровня образования, статуса работы и других организационных или индивидуальных характеристик.

Женщины на руководящих должностях, по-видимому, не вносят существенного вклада в гендерное равенство в заработках. В то время как другие исследования показали, что организационная культура и политика в значительной степени влияют на мотивацию и возможности женщин-руководителей вносить вклад в обеспечение гендерного равенства в организациях. Эти результаты показывают, что на зарплаты женщин и мужчин не влияет доля женщин-руководителей в их компаниях.

«Есть очень веские основания полагать, что женщинам должно быть выгодно иметь женщину-менеджера, поэтому мы были удивлены, обнаружив, что это не так», – отмечает ведущий автор исследования Маргриет ван Хек. «Я считаю, что следующий шаг – глубже изучить механизмы того, почему именно так происходит».