На eBay появилось объявление о продаже скелета детеныша Тираннозавра за $2,95 млн

Мужчина, проживающий в американском штате Канзас, разгневал научное сообщество за попытку продать скелет молодого Тираннозавра на интернет-площадке eBay. Охотник за ископаемыми Алан Детрич разместил объявление о продаже окаменелых останков на торговой платформе в надежде привлечь внимание богатого коллекционера.

Многие люди в научном сообществе опасаются, что этот уникальный образец вместо того, чтобы оказаться в музее, где его смогут увидеть все желающие или исследовать ученые, осядет в чьей-нибудь частной коллекции, что исключит возможность его изучения в будущем.

Тираннозавр Рекс был обнаружен в формации Хелл-Крик в Монтане на арендованной земле, которую Детрич использовал для поиска окаменелостей. В объявлении eBay говорится, что детеныш обладает 4,5-метровым телом и 53-сантиметровым черепом. Отмечается также, что молодому динозавру было около четырех лет, когда он умер. Палеонтолог отметил, что этот образец, скорее всего, является единственным скелетом молодого Ти-Рекса в мире.

Два года назад Детрич передал образец в дар Институту биоразнообразия Университета Канзаса и Музею естественной истории, где его выставили на всеобщее обозрение. Однако затем он вернул его обратно. Некоторые обвиняют Детрича в том, что он одолжил образец ученым, чтобы заинтересовать общественность, прежде чем выставлять его на продажу в Интернете.

Общество палеонтологии позвоночных (ОПП) даже написало открытое письмо относительно продажи окаменелости.

«В ОПП обеспокоены тем, что ископаемое, которое представляет собой уникальный фрагмент древнего мира, может быть потеряно для общества, и все из-за того, что его владелец использовал научную важность образца, включая его выставочный статус в Университете Канзаса, как часть своей рекламной стратегии», – написала Эмили Дж. Рэйфилд, кандидат наук и президент Общества.

Институт биоразнообразия заявил, что «не продает и не занимается продажей образцов частным лицам», и попросил Детрича удалить любое упоминание о музее в его объявлении на eBay. Эту просьбу он совсем недавно исправно выполнил.

Рэйфилд и другие члены Общества также выразили обеспокоенность по поводу того, что эта продажа может значительно повлиять на судьбу окаменелостей и образцов, которые будут найдены в будущем. «Эти события подрывают научный процесс изучения древнего мира, а также перспективы для будущих поколений делиться природным наследием нашей планеты».

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