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Медсестра московского роддома покончила с собой на рабочем месте

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Медсестра одного из родильных домов Зеленограда свела счёты с жизнью, вколов себе препарат для наркоза. Совершившей суицид Татьяне Васильевой было 24

Медсестра одного из родильных домов Зеленограда свела счёты с жизнью, вколов себе препарат для наркоза.

Совершившей суицид Татьяне Васильевой было 24 года, она работала в учреждении помощницей анестезиолога. На это место медсестра устроилась всего три месяца назад.

Как было сообщено в Telegram-канале Mash, погибшую обнаружили уже без признаков жизни в одном из помещений роддома, закрытом изнутри. Рядом с девушкой найдено две ампулы Пропофола — сильнодействующего препарата для наркоза. Одна из ампул была пуста, другая разбита, и её содержимое растеклось по полу.

Предсмертной записки у погибшей обнаружено не было. В данный момент следователями выясняются причины, толкнувшие медсестру на подобный поступок.

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