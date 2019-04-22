Медсестра московского роддома покончила с собой на рабочем месте

Медсестра одного из родильных домов Зеленограда свела счёты с жизнью, вколов себе препарат для наркоза.

Совершившей суицид Татьяне Васильевой было 24 года, она работала в учреждении помощницей анестезиолога. На это место медсестра устроилась всего три месяца назад.

Как было сообщено в Telegram-канале Mash, погибшую обнаружили уже без признаков жизни в одном из помещений роддома, закрытом изнутри. Рядом с девушкой найдено две ампулы Пропофола — сильнодействующего препарата для наркоза. Одна из ампул была пуста, другая разбита, и её содержимое растеклось по полу.

Предсмертной записки у погибшей обнаружено не было. В данный момент следователями выясняются причины, толкнувшие медсестру на подобный поступок.