Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»

В 73-й серии «Теории большого взрыва» Шелдон Купер начинает рассуждать о числе 73, приводя ряд веских доказательств в пользу его крутости, и приходя к выводу, что оно «Чак Норрис среди чисел».

Аргументирует он свои выводы следующими фактами: 73 — это двадцать первое по счёту простое число. Его зеркальное отражение 37 двенадцатое, чьё собственное отражение 21 — это число, полученное в результате умножения семёрки и тройки. Также в двоичной записи 73 выглядит как 1001001 и одинаково читается в обе стороны, что делает его палиндромом.

Таким образом, наличие нетривиальных свойств делает 73 самым удивительным числом, которое даже круче Чак Норриса, так оно он в обратном чтении просто Сиррон Кач.

Учёные-математики заинтересовались выводами Шелдона и начали в 2015 году исследование. Гипотеза была окончательно доказана в феврале 2019 года- выяснилось, что других чисел, обладающими всеми свойствами в одно и от же время, нет.