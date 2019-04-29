Любительница порно рассказала о большой пользе фильмов для взрослых

Австралийская журналистка Надя Бокоди регулярно смотрит фильмы для взрослых и является их большой поклонницей.

Недавно она выложила ролик на Youtube-канале, в котором сделала попытку доказать зрителям, что зависимости от порнофильмов не существует. В качестве аргумента она привела пример с просмотром футбольных матчей и сериалов на Netflix, сказав, что никто не назовёт людей зависимыми, если они сутки смотрят подобные каналы.

Также Надя порекомендовала всем парам смотреть порно, чтобы найти новые идеи, получить опыт и разнообразить свою интимную жизнь. Кроме того, она уверена, что порнофильмы полезны, так как их просмотр понижает агрессию, и их даже можно использовать в борьбе с депрессией.

С её выводами не согласны многие специалисты, указавшие ранее, что любовь к порнофильмам в подростковом возрасте может негативно повлиять на состояние и будущие отношения.