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Лена Миро рассказала, почему Бузовой стало плохо после концерта

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После концерта в Мытищах Ольга Бузова почувствовала сильное недомогание, из-за которого её под руки увели в гримёрку. Она настолько ослабла, что даже не смогла выйти пообщаться с поклонниками. Представители певицы информацию не подтвердили.

Блогер Лена Миро в своём «Живом журнале» высказала собственное виденье ситуации. Она обращает внимание, что в СМИ несколько раз в месяц можно увидеть сообщения о плохом самочувствии Бузовой. Лена высказывает недоумение по этому поводу: российские звёзды настолько часто чувствуют себя плохо, что впору заподозрить о наличии у них страшных заболеваний. В сравнение она приводит тяжёлый труд на металлургических заводах, где сутками приходится работать в горячих цехах, и никто из рабочих не падает в обморок от переутомления.

Причиной болезни звёзд Лена назвала алкоголь и прочие вредные вещества. В доказательство этому она отмечает, что дорогой коньяк неизменно присутствует в райдере Бузовой.

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