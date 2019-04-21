Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова

Во время эфира шоу «Привет, Андрей» Ксения Собчак сообщила неожиданную новость — Семен Слепаков развёлся со своей женой Кариной, с которой совсем недавно появлялся на церемонии вручения наград «Ника».

На слова известной ведущей тут же отреагировала пресса, ошеломив новостями поклонников, и не подозревавших, что у пары не всё гладко в семейной жизни.

Однако в скором времени Собчак поняла, что допустила ошибку, поспешив поделиться непроверенной информацией. Она признала, что напутала, и Слепаков на самом деле не развёлся. Никаких извинений шоумену она при этом не принесла, сам же Семен на данный момент никак не прокомментировал возникшие слухи.

Впрочем, он никогда не делился с публикой подробностями личной жизни, предпочитая сохранять молчание. Известно лишь, что Карина работает юристом, а свадьба состоялась семь лет назад в Италии.