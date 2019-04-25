Кристина Асмус опошлила сериал «Интерны»

Кристина Асмус, известная благодаря сериалу «Интерны», не против лишний раз похвастаться перед поклонниками и продемонстрировать свою фигуру, которая остаётся стройной, несмотря на рождение ребёнка и возраст.

Недавно она опубликовала очередной снимок на странице в Instagram, на котором позирует полулёжа на диване в короткой шелковой пижаме белого цвета. В руке она держит бокал с напитком и явно собирается приятно провести время.

Под фотографией актриса указала свои параметры — рост 164, вес 45, 36-й размер ноги, и добавила, что всё это относится к дивану. Подписчики высоко оценили фигуру Кристины, но вот ноги вызвали у них сильные сомнения — судя по фото, они куда большего размера, чем заявленный 36-й. Также они отметили, что ступни звезды далеко не идеальны.

Отметился в комментариях и супруг звезды, Гарик Харламов, который весьма удивился изображённому на снимке дивану и спросил, где же он находится у них в доме.