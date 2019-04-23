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Кравчук порекомендовал Зеленскому убрать блокаду с Крыма

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Леонид Кравчук, экс-лидер Украины, дал совет Владимиру Зеленскому, победителю недавних украинских выборов президента, поменять политику государства по

Леонид Кравчук, экс-лидер Украины, дал совет Владимиру Зеленскому, победителю недавних украинских выборов президента, поменять политику государства по отношению к Крыму.

В беседе с российскими журналистами политик заявил, что в Киеве вряд ли согласятся на признание Крымского полуострова частью Российской Федерации. Однако, по его мнению, Украине нужно начать налаживание «человеческих» отношений с жителями данного региона.

Согласно словам бывшего главы украинского государства следует убирать все блокады, а проблемы, которые связаны с электрической энергией и водой необходимо решать только цивилизованными рыночными методами. Он добавил, что путем углубления и развития отношений между Крымом и Украиной получится прийти к «правильным выводам».

Ранее Кравчук прокомментировал победу Зеленского в прямом эфире на NEWSONE.

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