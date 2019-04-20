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Корабли ВМС РФ примут участие в китайском военном параде в Циндао

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В китайском городе Циндао в честь 70-летия ВМС КНР состоится грандиозный морской парад, в котором будут участвовать свыше двадцати боевых судов более

В китайском городе Циндао в честь 70-летия ВМС КНР состоится грандиозный морской парад, в котором будут участвовать свыше двадцати боевых судов более десяти стран мира.

Данное событие начнется 22 апреля и продлится четыре дня. Свои делегации отправили свыше шестидесяти государств. Помимо китайских кораблей в мероприятии собираются принять участие судна из других стран, включая Российскую Федерацию, Индию и Вьетнам.

Китай планирует показать на параде свой авианосец «Ляонин», созданный на основе советского «Варяга», а также новейший эскадренный миноносец и атомную субмарину нового вида. Участие авианосца Type 001A, испытания которого стартовали летом прошлого года, еще не подтверждено.

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