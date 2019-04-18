Корабли НАТО вошли в Балтийское море

В акваторию Балтийского моря недавно вошла боевая группа кораблей НАТО. Данная информация была опубликована Национальным оборонным центром РФ.

Данная группа Североатлантического Альянса состоит из четырех морских судов, включающая в себя фрегаты и эсминцы, принадлежащие Турции, США, Испании и Польше. За действиями военных кораблей НАТО постоянно наблюдают российские специалисты.

Чтобы оперативно отреагировать на любые нештатные ситуации российскими моряками выполняются соответствующие тренировочные программы. К тому же Россия отправила в боевое дежурство собственные ударные группы и привела в готовность ракетные установки, расположенные на побережье.