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Корабли НАТО вошли в Балтийское море

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В акваторию Балтийского моря недавно вошла боевая группа кораблей НАТО. Данная информация была опубликована Национальным оборонным центром РФ. Данная

В акваторию Балтийского моря недавно вошла боевая группа кораблей НАТО. Данная информация была опубликована Национальным оборонным центром РФ.

Данная группа Североатлантического Альянса состоит из четырех морских судов, включающая в себя фрегаты и эсминцы, принадлежащие Турции, США, Испании и Польше. За действиями военных кораблей НАТО постоянно наблюдают российские специалисты.

Чтобы оперативно отреагировать на любые нештатные ситуации российскими моряками выполняются соответствующие тренировочные программы. К тому же Россия отправила в боевое дежурство собственные ударные группы и привела в готовность ракетные установки, расположенные на побережье.

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