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Кит Харрингтон устроил экскурсию по костюмерной сериала «Игра престолов»

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Исполнитель роли Джона Сноу из «Игра престолов», Кит Харингтон принял участие в программе Андерсона Купера «60 минут» и провёл для

Исполнитель роли Джона Сноу из «Игра престолов», Кит Харингтон принял участие в программе Андерсона Купера «60 минут» и провёл для журналиста экскурсию по костюмерной сериала.

Среди продемонстрированного реквизита были черепа драконов, оружие, куклы, имитирующие трупы солдат, и костюмы, сохранившиеся со съёмок всех сезонов. В частотности, было показано белое меховое пальто, принадлежащее Дейнерис Таргариен, в котором она снималась в 2017 году. Тогда пальто безумно понравилось поклонникам сериала, и они стали ждать информацию от костюмеров о том, как они создавали эту одежду.

Также была продемонстрирована мантия Джона Сноу, о которой известно, что она изготавливалась из дешевых ковров IKEA.

Самой потрясающей находкой для Купера оказалась голова Эддарда Старка, хранившаяся в чёрном пластиковом мешке.

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