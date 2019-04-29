Как дочь Алсу вообще могла победить на «Голосе», проболтался Нагиев

Скандал и подозрение в подтасовке результатов на шоу «Голос. Дети» вызвала победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Голоса за девочку отдали 56,5% зрителей. Первый канал решил проверить итоги голосования.

Дмитрий Нагиев прокомментировал возникшую ситуацию, сообщив, что, по его мнению, на победу Микеллы повлияли люди, которые несколько раз проголосовали за неё с разных номеров телефонов. Таланта юной певицы он не отрицает, но не считает, что он настолько велик, чтобы выиграть с таким отрывом.

К проверке голосов Нагиев отнёсся положительно, подчеркнув, что всю жизнь работал на честных проектах, а сейчас удар по репутации могут получить все — и он, и телеканал, и весь проект «Голос». Как он считает, если выяснится нарушение, то результаты следует аннулировать и провести финал заново.

Алсу и её дочь подверглись многочисленной критике, в связи с чем были вынуждены ограничить доступ к страницам своих соцсетей. Итоги конкурса они никак не прокомментировали.