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К Зеленскому в штаб пришла полиция

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Владимира Зеленского, находящегося в своём штабе в Киеве, посетил отряд полиции. Кандидату в президенты был вручён протокол об административном наруше

Владимира Зеленского, находящегося в своём штабе в Киеве, посетил отряд полиции. Кандидату в президенты был вручён протокол об административном нарушении.

Причиной для наказания послужила публичная демонстрация Зеленским своего бюллетеня, на котором можно было увидеть поставленный крестик напротив своей фамилии. Согласно украинскому законодательству, показывать или фотографировать заполненный бюллетень запрещено. Штраф может составлять до 5 000 гривен, что равняется примерно 11,9 тысячам рублей.

Первыми о нарушении сообщили журналисты 5 канала, владельцем которого является противник шоумена на выборах, действующий глава Украины Петр Порошенко.

По сообщению команды Зеленского, он занят заполнением бумаг для протокола. В ближайшее время он оплатит штраф.

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