Индонезия купила у России бронетехнику на 175 миллионов долларов

Вооруженные силы Индонезии закупили у России партию бронетехники, в которую вошли 22 боевые машины пехоты БМП-3Ф и 21 бронетранспортёр БТ-3Ф.

Соглашение о поставке было заключено 22 апреля в Джакарте. Индонезийцам контракт обошёлся более чем в 175 миллионов долларов.

Военные Индонезии при подписании соглашения отметили, что российская бронетехника в ходе службы в их морской пехоте отлично продемонстрировала себя, из-за чего и было принято решение о закупке дополнительной партии. При помощи полученной техники они планируют начать выполнение плана по развитию боевого потенциала своей морской пехоты. Также было подчёркнуто, что сотрудничество с Россией позволяет привлечь местную промышленность в сферу закупок и поставки.

Контракт на БМП-3Ф уже заключался дважды. БТ-3Ф будет поставлен впервые, обсуждения о данной возможности велись на протяжение нескольких лет.