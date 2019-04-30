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Индийцы показали следы снежного человека

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В Гималаях, вблизи от базового лагеря Макалу, были обнаружены на снегу загадочные отпечатки, похожие на следы неизвестного существа. Находку совершила

В Гималаях, вблизи от базового лагеря Макалу, были обнаружены на снегу загадочные отпечатки, похожие на следы неизвестного существа.

Находку совершила 9 апреля альпийская экспедиционная группа индийской армии, и они же заявили, что следы принадлежат йети. В доказательство этому военными приводится информация о том, что снежный человек был замечен лишь однажды в Национальном парке Макалу-Барун.

Фотографии следа были опубликованы в соцсетях. На кадрах можно увидеть отпечаток гигантской ступни, указаны её размеры — 32 на 15 дюймов, или 82 на 38 сантиметров.

Пользователи отнеслись к находке весьма скептически, обращая внимания на то, что было проведено множество исследований, которые не подтвердили существование снежного человека, и подобной серьёзной организации стоит более осторожно делать столь ошеломляющие заявления.

Также было отмечено, что йети оставил бы такую цепочку следов только в том случае, если бы был одноногим или шагал словно модель по подиуму, ставя одну ногу перед другой.

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