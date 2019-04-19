HBO выступил против использования Трампом фраз из «Игры престолов»

Американский президент Дональд Трамп уже неоднократно использовал стилистику сериала «Игра престолов» в политике.

Так, в ноябре 2018 года он опубликовал стилизованную картинку с подписью, гласящей о санкциях в Иране. В январе подобным образом он упомянул о строящейся стене между США и Мексикой. В обоих случаях использовался фирменный шрифт сериала и цитировались слегка изменённые, но узнаваемые фразы, в том числе популярная «Winter is coming».

18 апреля появилась новая запись в аккаунте Twitter президента США, содержащая комментарий к докладу о «российском деле» прокурора Уильяма Барра.

Транслирующий «Игру престолов» телеканал HBO напомнил Трампу, что он не имеет права использовать интеллектуальную собственность в политических целях, хотя им и понятно его желание процитировать известный сериал.