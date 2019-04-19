Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

HBO выступил против использования Трампом фраз из «Игры престолов»

Дата:
Американский президент Дональд Трамп уже неоднократно использовал стилистику сериала «Игра престолов» в политике. Так, в ноябре 2018 года он

Американский президент Дональд Трамп уже неоднократно использовал стилистику сериала «Игра престолов» в политике.

Так, в ноябре 2018 года он опубликовал стилизованную картинку с подписью, гласящей о санкциях в Иране. В январе подобным образом он упомянул о строящейся стене между США и Мексикой. В обоих случаях использовался фирменный шрифт сериала и цитировались слегка изменённые, но узнаваемые фразы, в том числе популярная «Winter is coming».

18 апреля появилась новая запись в аккаунте Twitter президента США, содержащая комментарий к докладу о «российском деле» прокурора Уильяма Барра.

Транслирующий «Игру престолов» телеканал HBO напомнил Трампу, что он не имеет права использовать интеллектуальную собственность в политических целях, хотя им и понятно его желание процитировать известный сериал.

Новости по теме:

  1. Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря пиву
  2. Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
  3. Ольга Бузова вышла погулять в образе канарейки

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова

Стрип-видео ульяновских курсантов оказалось пародией на ролик британских военных

Мурат Гассиев одержал ярчайшую победу нокаутом над Юниером Дортикосом

Пентагон назвал примерную стоимость создания Космических сил США

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках