Губернатор Хакасии Коновалов стал «героем» соцсетей из-за фото с тремя девушками

Валентин Коновалов, глава Республики Хакасия, мгновенно стал новым «героем» социальных сетей после публикации фото с тремя девушками на экономическом форуме, прошедшем в Красноярске.

В определенный момент к российскому губернатору подошли три барышни и попросили сделать совместное фото. Коновалов дал свое согласие, но прямо перед снимком девушки расстегнули замки на куртках, в результате чего стали видны надписи на их футболках. На одной из них было написано о 500-процентной премии, а на другой – о ждущем чиновника военкоме.

Все эти надписи имеют связь со скандалами, возникшими вокруг губернатора. К примеру, ранее заместитель главы республики Юлия Исмагилова получила завышенную премию. В Сети также появились данные, что Коновалов не проходил срочную службу в армии.