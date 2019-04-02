Готовность американских истребителей F-35 к войне составила менее 18%

Хоть в Пентагоне истребители пятой генерации F-35 считаются главной боевой составляющей военно-воздушных сил США, однако сейчас они не готовы к войне.

Специалисты аналитического портала POGO разместили в Сети сведения о боеготовности новейших американских самолетов. В них отмечается, что модели F-35B готовы к ведению боевых действий только на 18 процентов, а у F-35C готовность и вовсе не превышает 1-2 процентов. Ранее в Минобороны США заявляли о необходимости повысить данный показатель до 80 процентов.

В настоящее время F-35 все еще не способны показать свою перспективность, так как они не участвовали в реальных боевых операциях, и имеют массу проблем, приводящих лишь к удорожанию производства машин.