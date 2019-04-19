Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Учёные Калифорнийского технологического института, использовав результаты анализов нескольких мелких землетрясений, продемонстрировали зарождение и распространение сейсмической активности.

В мире ежедневно происходит множество землетрясений, которые настолько малы, что совершенно не ощущаются на поверхности. Зарегистрировать их могут только с помощью специального оборудования на станциях. Благодаря исследованиям этих подземных возмущений и компьютерному моделированию, геологи сумели разработать алгоритм, который анализирует небольшие землетрясения.

С помощью этих разработок исследователи планируют изучить процесс возникновения землетрясений и получить более точные возможности для их предсказания.

Во время работы были изучены данные по Южной Калифорнии с 2008 по 2017 год. Обнаружилось около 1,8 миллиона сейсмических активностей, ранее незарегистрированных — по одной каждые 174 секунды.