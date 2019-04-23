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Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке

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Некоторое время назад комик из Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram видеоролик с кадрами выступления Витаса, поверх которых были наложен

Некоторое время назад комик из Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram видеоролик с кадрами выступления Витаса, поверх которых были наложены непристойные изображения.

Харламов рассчитывал, что видео в скором времени будет удалено, но его ожидания не оправдались — просмотреть запись успели многие пользователи, в том числе и сам Витас.

Певец обратился к комику, сообщив, что уважает его и его талант, несмотря на хамство. Также он напомнил актёру, что у него растёт дочь, а среди подписчиков много молодёжи, и подобная пошлость может разрушительно повлиять на них.

Вскоре Харламов ответил на обращение Витаса. Он объяснил, что не является создателем видеоролика, а лишь разместил уже давно гуляющую по сети запись. Кроме этого, он сказал, что у них различаются понятия пошлости. Для него это — бездарность и безвкусица, а не шутки ниже пояса. За свою дочь и подрастающее поколение он спокоен — в интернете и без него достаточно негативной информации, которую могут увидеть подростки.

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