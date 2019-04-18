Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

Издание Forbes опубликовало рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России. Среди них 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Их общее состояние составляет около 496 миллиардов долларов.

По сравнению с прошлым годом, в список попало восемь новых человек. Шестеро из них ранее фигурировали в рейтинге, но покинули по каким-либо причинам, двое никогда не появлялись.

Первое место с состоянием в 24 млрд. долларов получил Леонид Михельсон — глава организации «Новатэк», а также владелец акций «Сибура».

Вторую строчку заполучил Владимир Лисин — председатель совета директоров НЛМК, с 21,3 млрд. долларов. Следующее место с 20,7 млрд. долларов у Вагита Алекперова, президента «Лукойла».

На четвёртой строчке находится Алексей Мордашов, владелец «Северстали», во владении которого 20,5 млрд. долларов. И на пятом расположился член совета директоров компании «Новатэк» Геннадий Тимченко, чьё состояние оценивается в 20,1 млрд. долларов.