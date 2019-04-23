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ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера

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На официальном портале ФБР США появились документы, в которых описывается возможный побег Адольфа Гитлера на территорию Аргентины в 45-м году XX века.

На официальном портале ФБР США появились документы, в которых описывается возможный побег Адольфа Гитлера на территорию Аргентины в 45-м году XX века.

В них отмечается, что фюрер Германии мог доплыть до Латинской Америки на субмарине, а затем укрыться в убежище, расположенном в южной области Анд. Источник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Гитлеру помогли некоторые высокопоставленные должностные лица Аргентины.

Кроме лидера Третьего рейха в докладе упоминаются еще около 50 фашистов, сумевших сбежать из Германии вскоре после взятия Берлина. Однако американская военная разведка посчитала, что данное расследование имеет слишком мало фактов, поэтому не стала осуществлять поиски фюрера. Согласно официальной версии Гитлер покончил жизнь самоубийством.

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