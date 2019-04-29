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Елена Малышева пустилась в пляс на юбилейном концерте Стаса Михайлова

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Елена Малышева является давней поклонницей творчества Стаса Михайлова и не могла пропустить его юбилейный концерт. Недавно артисту исполнилось 50 лет,

Елена Малышева является давней поклонницей творчества Стаса Михайлова и не могла пропустить его юбилейный концерт.

Недавно артисту исполнилось 50 лет, в честь чего он устроил два выступления в Кремлёвском дворце, которые посетили множество зрителей, в том числе и его коллеги.

После события телеведущая в своём Instagram-аккаунте выложила несколько видеозаписей и снимков, который пришлись по душе многим её подписчикам. Но Елена и сама стала участницей видео, которое сняла жена Михайлова Инна.

На опубликованной ею записи видно, как сидящие в первых рядах зрители не сумели сдержать своих эмоций, вскочили с места и принялись отплясывать под музыку, среди них была замечена и Малышева. А вот Филипп Киркоров решил не привлекать лишнего внимания и остался сидеть и наблюдать.

 

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#МихайLove50

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova)

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